Расположите события в хронологическом порядке 1 выход России из первой мировой 2 расстрел царской семьи в Екатеринбурге 3 приход большевиков к власти 4 разгром армии Колчака
История
Расположите события в хронологическом порядке 1 выход России из первой мировой 2 расстрел царской семьи в Екатеринбурге 3 приход большевиков к власти 4 разгром армии Колчака
Ответ(ы):
Гость:
Возможно так)-3,1,2,4 Так, значит: 1) 3 марта 1918 год 2) 17 июля 1918 год 3) 24 октября 1917 год 4) ноябрь 1919 год
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