Найдите на карте самый могущественный из древне греческих городов. Опишите его местоположение

История
Найдите на карте самый могущественный из древне греческих городов. Опишите его местоположение
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