Помогите решить задачу Параллели классов учится 102 ученика,из них 12/17(дробь)-дево??ки.Сколько девочек учится в пЯтых классах??
Математика
Помогите решить задачу Параллели классов учится 102 ученика,из них 12/17(дробь)-дево??ки.Сколько девочек учится в пЯтых классах??
Ответ(ы):
Гость:
102 ÷17 ×12=72девочки
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