Посогитееее!!! y=(x-2) (во 2 степени) 1. о.о.ф. 2. Схема построения, построить график 3, промежутки возрастная убывания 4. Четность, нечетность 5. y=0 при x ygt;0 при x € ylt;0 при x v

Алгебра

Посогитееее!!! y=(x-2) (во 2 степени) 1. о.о.ф. 2. Схема построения, построить график 3, промежутки возрастная убывания 4. Четность, нечетность 5. y=0 при x ygt;0 при x € ylt;0 при x v

Автор: Гость