Посогитееее!!! y=(x-2) (во 2 степени) 1. о.о.ф. 2. Схема построения, построить график 3, промежутки возрастная убывания 4. Четность, нечетность 5. y=0 при x ygt;0 при x € ylt;0 при x v
Алгебра
Посогитееее!!! y=(x-2) (во 2 степени) 1. о.о.ф. 2. Схема построения, построить график 3, промежутки возрастная убывания 4. Четность, нечетность 5. y=0 при x ygt;0 при x € ylt;0 при x v
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу Параллели классов учится 102 ученика,из них 12/17(дробь)-дево??ки.Сколько девочек учится в пЯтых классах??
История
Расположите события в хронологическом порядке 1 выход России из первой мировой 2 расстрел царской семьи в Екатеринбурге 3 приход большевиков...