Туристы поплыли на байдарках. 3 5 пути ( это дробь) намеченного маршрута, после чег?? им осталось проплыть 24 км, какова длина всего маршрута

Математика

Туристы поплыли на байдарках. 3 5 пути ( это дробь) намеченного маршрута, после чег?? им осталось проплыть 24 км, какова длина всего маршрута

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