Надпишите над выделенными буквами соответствующий транскрипционный знак. своД,??ЗЖарить,Сделать,смеёТСя,Сговор,Сжать,броВь,перепиСЧик,В санях,книЖка,Чтобы,иЗ Шубы,жеНщина,столБ,раЗве,Щит,подруЖка,испуГ,бореТСя,аККордеон,шоССе,...

Русский язык
Надпишите над выделенными буквами соответствующий транскрипционный знак. своД,??ЗЖарить,Сделать,смеёТСя,Сговор,Сжать,броВь,перепиСЧик,В санях,книЖка,Чтобы,иЗ Шубы,жеНщина,столБ,раЗве,Щит,подруЖка,испуГ,бореТСя,аККордеон,шоССе,молоТьба,сквореЧник,ниЗкий,неТТо,аЛЛея,нароЧно,С Шапкой,мороЗ,разноСЧик,теННис,теРРор,сапоГ,лоВкий,реЗЧик,С Жиру,возиТСя
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