Какое самое большое число при вычитании

Математика
Какое самое большое число при вычитании
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Автор: Гость
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Гость:
Самое большое число это уменьшаемое
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