Как называется это число: 100.000.000.000.000.000?

Математика
Как называется это число: 100.000.000.000.000.000?
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Ответ(ы):
Гость:
Вроде так  квадрилион  10^17
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