Моторная лодка, двигаясь со скоростью 20км/ч, проходит путь от Сочи до Новороссийска за 6 ч. За сколько времени глиссер пройдёт это расстояние, если его скорость на 40км/ч больше, чем у моторной лодки?

Математика
Моторная лодка, двигаясь со скоростью 20км/ч, проходит путь от Сочи до Новороссийска за 6 ч. За сколько времени глиссер пройдёт это расстояние, если его скорость на 40км/ч больше, чем у моторной лодки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 20×6= 120км это весь путь. 2) 20+40=60км/ч скорость глисра 3) 120÷60=2 часа ответ за два часа
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