Моторная лодка, двигаясь со скоростью 20км/ч, проходит путь от Сочи до Новороссийска за 6 ч. За сколько времени глиссер пройдёт это расстояние, если его скорость на 40км/ч больше, чем у моторной лодки?

Математика

Моторная лодка, двигаясь со скоростью 20км/ч, проходит путь от Сочи до Новороссийска за 6 ч. За сколько времени глиссер пройдёт это расстояние, если его скорость на 40км/ч больше, чем у моторной лодки?

Автор: Гость