Помогите придумать реп про школу.Что нибудь смешное и весёлое.

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Помогите придумать реп про школу.Что нибудь смешное и весёлое.
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Гость:
Зачем это что дз такое странное
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