К этому боярскому роду принадлежал пётр 1 по материной линии . а)норышкины с)романовы б)милославские д) долгорукие

История

К этому боярскому роду принадлежал пётр 1 по материной линии . а)норышкины с)романовы б)милославские д) долгорукие

Автор: Гость