К этому боярскому роду принадлежал пётр 1 по материной линии . а)норышкины с)романовы б)милославские д) долгорукие
История
К этому боярскому роду принадлежал пётр 1 по материной линии . а)норышкины с)романовы б)милославские д) долгорукие
Ответ(ы):
Гость:
По материнской линии принадлежал: А) Нарышкины
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