Помогите: прочитай стихи К.Чуковского выпиши родственные слова обозначь в них корень: Вот и чайник за кофейником бежит , Тараторит тараторит дребезжит,,,

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Помогите: прочитай стихи К.Чуковского выпиши родственные слова обозначь в них корень: Вот и чайник за кофейником бежит , Тараторит тараторит дребезжит,,,

Автор: Гость