Помогите: прочитай стихи К.Чуковского выпиши родственные слова обозначь в них корень: Вот и чайник за кофейником бежит , Тараторит тараторит дребезжит,,,
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Помогите: прочитай стихи К.Чуковского выпиши родственные слова обозначь в них корень: Вот и чайник за кофейником бежит , Тараторит тараторит дребезжит,,,
Ответ(ы):
Гость:
Чайник-чай,чайный(корень чай) кофейник- кофе,кофеварка,кофейник(корень коф)
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