Упростите выражение: -(2/3x^2 y^2)^4*(-две целых одна четвёртая xy^3)^3
Алгебра
Упростите выражение: -(2/3x^2 y^2)^4*(-две целых одна четвёртая xy^3)^3
Ответ(ы):
Гость:
= (-16/81 x^6y^6 )( - 729/64 x^3y^6) = 16*729/81*64 x^9y^12 = 2.25 x^9y^12
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