Если площадь квадрата 49 см в квадрате, то его периметр 28 см.
Математика
Если площадь квадрата 49 см в квадрате, то его периметр 28 см.
Ответ(ы):
Гость:
P=Ax4 28:4=7см - 1 сторона S=AxB 49:7=7 ВЕРНО
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