Найдите наименьшее общее кратное чисел 1) 12 и 24 2) 16и 32 3)5и 105
Математика
Найдите наименьшее общее кратное чисел 1) 12 и 24 2) 16и 32 3)5и 105
Ответ(ы):
Гость:
1) 12=2*2*3 24 = 2*2*2*3 НОК (12;24) = 2*2*2*3 =24 2) 16=2*2*2*2 32=2*2*2*2*2 НОК(16;32)=2*2*2*2*2=32 3) 5=5 105=3*5*7 НОК(5;105)=3*5*7=105
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