243 жаттыгу ответ на загадку Анде бар, Куйде жок. жауапка комек сураймын

Қазақ тiлi
243 жаттыгу ответ на загадку Анде бар, Куйде жок. жауапка комек сураймын
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2ші жұмбақ шешуі:"ң"әрпі 3ші жұмбақ шешуі:"т"әрпі 4ші жұмбақ шешуі:"ө"әрпі
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