Энергия фотона некоторого излучения 6 * 10^-19 Дж. А) Чему равна масса фотона такого ??злучения? Б) С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы он обладал таким же импульсом как и данный фотон?

Физика

Энергия фотона некоторого излучения 6 * 10^-19 Дж. А) Чему равна масса фотона такого ??злучения? Б) С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы он обладал таким же импульсом как и данный фотон?

Автор: Гость