Энергия фотона некоторого излучения 6 * 10^-19 Дж. А) Чему равна масса фотона такого ??злучения? Б) С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы он обладал таким же импульсом как и данный фотон?
Физика
Энергия фотона некоторого излучения 6 * 10^-19 Дж. А) Чему равна масса фотона такого ??злучения? Б) С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы он обладал таким же импульсом как и данный фотон?
Ответ(ы):
Гость:
А) E=mc^2 отсюда m=E/c^2=6*10^(-19)/9*10^16=0.7*10^(-35) b) p=mc=0.7*10^(-35)*3*10^8=2.1*10^(-27) p=mv v=p/m=2.1*10^(-27)/9*10^(-31)=0.23*10^4=2300 м/с
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