Как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части

Математика

Как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части

Автор: Гость