Как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части
Математика
Как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части
Ответ(ы):
Гость:
3 яблока разрезать пополам и отдать мальчика,остальные 2 разрезать на 3 части каждое-отдать мальчикам(каждому по одной ч
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