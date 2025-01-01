Сочинение на тему. как вы думаете изменится ли бумага в будущем?

Гость: Гость:

Я считаю, что в будущем бумага сильно изменится, точнее она станет достаточно редким явлением во время информационных технологий. Редко кто будет прибегать к бумажным вариантам информации, куда чаще люди будут пользоваться электронными носителями. Думаю, что изменится и сам способ производства бумаги: чтобы сделать 1 лист, требоваться будет куда меньше древесины, ведь технологии станут бережнее по отношению к деревьям. Люди, наконец, осознают, что не стоит вырубать то, что производит кислород и это станет переворотом во всем мире. Нет, конечно же, поклоняться деревьям никто не станет, тем не менее бумага станет дороже и мало кто сможет себе позволить иметь на руках печатный вариант какой-либо книги. А кто будет иметь библиотеку книг, будет по праву считаться богатым. Сложно сказать, что будет в будущем с нами и с бумагой, тем не менее, как мне кажется, куда дешевле будет купить планшет и ноутбук, чем книгу, ведь спустя лет 15 мир будет не узнать: изменятся приоритеты, что было раньше обычным явлением в 1990, станет диковинкой в 2025...