Ребят хэээлп, дано и решение, очень надо. номер 4

Физика
Ребят хэээлп, дано и решение, очень надо. номер 4
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