Фермер наметил собрать с поля 12т овощей, а собрал 7/6 этого количества. Сколько тонн овощей собрал фермер @@@@@ @дроби@ @@@@@

Математика
Фермер наметил собрать с поля 12т овощей, а собрал 7/6 этого количества. Сколько тонн овощей собрал фермер @@@@@ @дроби@ @@@@@
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12*7/6=84/6=14 тонн решаешь также как с правильной, т.е. получается, что он собрал на 2 т онны больше намеченного
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