У хозяйки 3 корзины с яблоками . Внести в них 60 килограмм яблок. 1 2 корзинки вместе 38 кг яблок, второй и третьей вместе 40 кг. Сколько килограммов яблок в каждой корзинке?
Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками . Внести в них 60 килограмм яблок. 1 2 корзинки вместе 38 кг яблок, второй и третьей вместе 40 кг. Сколько килограммов яблок в каждой корзинке?
Ответ(ы):
Гость:
60 - 38 = 22 кг в третьей 40 - 22 = 18 во второй 38 - 18 = 20 в первой
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