У хозяйки 3 корзины с яблоками . Внести в них 60 килограмм яблок. 1 2 корзинки вместе 38 кг яблок, второй и третьей вместе 40 кг. Сколько килограммов яблок в каждой корзинке?

Математика

У хозяйки 3 корзины с яблоками . Внести в них 60 килограмм яблок. 1 2 корзинки вместе 38 кг яблок, второй и третьей вместе 40 кг. Сколько килограммов яблок в каждой корзинке?

Автор: Гость