Написати лист марку твену. про життя сучасних дітей

Литература
Написати лист марку твену. про життя сучасних дітей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Современные дети несколько отличаются от тех,которые были раньше.У современных детей появились другие интересы,такие как:компьютер,планшет.Они почти не гуляют и не играют на улице,не жаждат приключений.
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