Почему маша отказалась дубровскому чем объясняется ее отказ
Литература
Почему маша отказалась дубровскому чем объясняется ее отказ
Ответ(ы):
Гость:
Он неприехал вовремя , она в мучениях ждала его ,но наступило время их свадьбы со стариком и когда он приехал , она со слезами сказала чтобы он оставил их
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