В группе 29 студентов.среди них 14 любителей классической музыки,15- джаза и 14 -народной музыки.Классическую музыку и джаз слушают 6 студентов,народную музыку и джаз - 7,классику и народную 9.пятеро студентов слушают всякую му...
Алгебра
В группе 29 студентов.среди них 14 любителей классической музыки,15- джаза и 14 -народной музыки.Классическую музыку и джаз слушают 6 студентов,народную музыку и джаз - 7,классику и народную 9.пятеро студентов слушают всякую музыку,а остальные не любят никакой музыки.Сколько человек которые не любят никакой музыке?Дам много баллов! Решите срочно пожалуйста!
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