Выпишите плиз странные слова из сказа "Левша"

Гость: Гость:

Венский совет – Венский конгресс 1814-1815 гг., завершивший войны с Наполеоном и установивший новые границы в Европе. Кунсткамера – музей, собрание редкостей, склад редких вещей. Грабоватый – здесь: горбатый. Бурка – казацкий длинный плащ-накидка без рукавов из войлока и козьей шерсти. Складень – складная икона, написанная из двух или трех складывающихся створок. Двухсестная – здесь: двухместная. Шабаш – здесь: конец. Цейгауз – военный вещевой склад. Бюстры – здесь: люстры. Безрассудок – соединение слов «безрассудство» и «предрассудок». Буреметр – здесь: барометр. Валдахин – здесь: балдахин. Ажидация – здесь: ожидание, выдержка. Аболон полведерский – здесь: Аполлон Бельведерский, копия античной статуи, хранящейся в Риме. Мерблюзьи – здесь: верблюжьи. – Мантон – здесь: накидка. Непрамокабли - здесь: непромокаемые плащи. Дванадесять язык прогнали – двенадцать народов, входивших в армию Наполеона. Пистюля – пистолет. Канделабрия – здесь: Калабрия – полуостров в Италии. Нимфозория – здесь: микробы (инфузория). Керамида – здесь: пирамида. Дансе – танец. Мелкоскоп – здесь: микроскоп. Кавриль – здесь: кадриль. Верояция – здесь: вариация. Укушетка – здесь: кушетка. Два девяносто – сто восемьдесят. Корешковая – выточенная из корня.