Расстояние между а и б обозначается .... расстояние между точками а и б находится по формуле .... если а больше или равно нулю,то √а(в квадрате)= если а меньше нуля ,то √а(в квадрате)= по определению модуль числа а: |a|= .....
Алгебра
Расстояние между а и б обозначается .... расстояние между точками а и б находится по формуле .... если а больше или равно нулю,то √а(в квадрате)= если а меньше нуля ,то √а(в квадрате)= по определению модуль числа а: |a|= .......,если ..... ........,если...... значит √а(в квадрате)= ... продолжите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бабушке вместе с внучкой Олей 63 года а вместе с внучкой Машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из них?
Русский язык
Русский язык 1 класс рабочая тетрадь В.П.Канакина стр. 7 №4 Догадайся, какую скороговорку хотел выучить кот Васька
Другие предметы