Расстояние между а и б обозначается .... расстояние между точками а и б находится по формуле .... если а больше или равно нулю,то √а(в квадрате)= если а меньше нуля ,то √а(в квадрате)= по определению модуль числа а: |a|= .....

Алгебра

Расстояние между а и б обозначается .... расстояние между точками а и б находится по формуле .... если а больше или равно нулю,то √а(в квадрате)= если а меньше нуля ,то √а(в квадрате)= по определению модуль числа а: |a|= .......,если ..... ........,если...... значит √а(в квадрате)= ... продолжите пожалуйста

Автор: Гость