Помогите пожалуйста определить падежи этих слов:метель,рябинку,снегом,свиристел??,к рябинке,рябины
Русский язык
Помогите пожалуйста определить падежи этих слов:метель,рябинку,снегом,свиристел??,к рябинке,рябины
Ответ(ы):
Гость:
Метель-И.п, Рябинку-В.п, снегом-Т.п, свиристели-Р.п... Но не уверена,к рябинке-Д.п, Рябины Р.п
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