РЕШИТЕ ЗАДАЧУ СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ ПО ЕЁ УСЛОВИЮ. Секцию каратэ посещают 54 школьника девочек в секции в 5 раз меньше чем мальчиков сколько девочек и сколько мальчиков в секции.помогите срочно пожалуйста

Математика

РЕШИТЕ ЗАДАЧУ СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ ПО ЕЁ УСЛОВИЮ. Секцию каратэ посещают 54 школьника девочек в секции в 5 раз меньше чем мальчиков сколько девочек и сколько мальчиков в секции.помогите срочно пожалуйста

Автор: Гость