РЕШИТЕ ЗАДАЧУ СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ ПО ЕЁ УСЛОВИЮ. Секцию каратэ посещают 54 школьника девочек в секции в 5 раз меньше чем мальчиков сколько девочек и сколько мальчиков в секции.помогите срочно пожалуйста
Математика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ ПО ЕЁ УСЛОВИЮ. Секцию каратэ посещают 54 школьника девочек в секции в 5 раз меньше чем мальчиков сколько девочек и сколько мальчиков в секции.помогите срочно пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Х+5х=54Пусть х ш.-девочек,тогда 5х ш.-мальчиков.По условию задачи всего шкльников было 54,составим уравнение:х+5х=546х=54х=54:6х=9(ш.)-девочек9*5=45(ш.)-мальчиковОтвет:9д.;45м.
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