помогите прошу даю 30 балов даны числа 155 100 217 999 из какого трехзначного числа нужно вычесть двузначное чтобы получить однозначное

Математика
помогите прошу даю 30 балов даны числа 155 100 217 999 из какого трехзначного числа нужно вычесть двузначное чтобы получить однозначное
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 100 вычесть 99 будет 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какие есть способы ориентирование в пространстве?
Ответить
Английский язык
Как писать имя Бановше по английскому языку как писать имя васили по английскому языку
Ответить
Химия
Как получить из этена ацетилен?
Ответить
Математика
Стоимость 42 радиодеталей одного вида 6300р а стоимость 16 радиодеталей другого вида 7200р цена какой детали больше и во сколько раз.
Ответить
Русский язык
Макулатура найти в этом слове животное
Ответить