помогите прошу даю 30 балов даны числа 155 100 217 999 из какого трехзначного числа нужно вычесть двузначное чтобы получить однозначное

Математика

помогите прошу даю 30 балов даны числа 155 100 217 999 из какого трехзначного числа нужно вычесть двузначное чтобы получить однозначное

Автор: Гость