помогите прошу даю 30 балов даны числа 155 100 217 999 из какого трехзначного числа нужно вычесть двузначное чтобы получить однозначное
Математика
помогите прошу даю 30 балов даны числа 155 100 217 999 из какого трехзначного числа нужно вычесть двузначное чтобы получить однозначное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 100 вычесть 99 будет 1
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