Какие есть способы ориентирование в пространстве?

Английский язык
Какие есть способы ориентирование в пространстве?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пространстве? это что, физика 7 класса? допустим, можно по минутам, или допустим, ты всегда встаешь в 8 утра, мозг привык это делать, значит, скорее всего, в следующее утро, ты тоже встанешь в 8 также можно ориентироваться по солнечным часам.
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