Утворіть з літер слова АЛГОРИТМ якомога більше слів!!! Пожалуйста !Срочно нужно !!
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Утворіть з літер слова АЛГОРИТМ якомога більше слів!!! Пожалуйста !Срочно нужно !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гори, ритм, мир, роги, тир, Рига, мило, мито, Рим, гора.
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