Сочинение на тему что для человека значит потерять дом?

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Сочинение на тему что для человека значит потерять дом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что для человека значит потерять дом? Потерять дом-значит остаться без всего того,что раньше его окружало. Без любящей семьи,всех бытовых привелегий,а самое главное,без кровли над головой. Да,человеку,который потерял дом не позавидуешь...
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