Сочинение на тему что для человека значит потерять дом?
Русский язык
Сочинение на тему что для человека значит потерять дом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что для человека значит потерять дом? Потерять дом-значит остаться без всего того,что раньше его окружало. Без любящей семьи,всех бытовых привелегий,а самое главное,без кровли над головой. Да,человеку,который потерял дом не позавидуешь...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На первой пасеке от 15 ульев получили по 32 кг меда с каждого, а на второй от 21 улья по 28 кг меда с каждого. половину меда отвезли в магазин, а о...
Английский язык
Окружающий мир
Информатика