Из какого языка происходит название реки "Клязьма" что означает по толкованиям не??оторых учёных

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Из какого языка происходит название реки "Клязьма" что означает по толкованиям не??оторых учёных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клязьма - река в Европейской части России, протекающая по территории Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей, второй по величине (после Москвы) левый приток Оки.   В источниках 12-14 веков упоминается как Клязма. Оба варианта, по-видимому, представляют собой формы древнего названия, которое славяне усвоили в уже искаженном виде, что затрудняет его объяснение. Однако часто в названиях рек Севера встречаются элементы -язьма, -езьма, озьма, -ежма, которые гипотетически могут представлять собой варианты термина "река" на каком-то вымершем финно-угорском языке. Однако элемент кл- совершенно непонятен и пока не поддается расшифровке. 
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