На каком языковом явлении основан шуточный диалог на уроке? Прокомментируй его с лингвистической точки зрения. Учитель: Что ты вынесешь из этого урока? Ученик: У меня в столе мусор, я весь его вынесу
Русский язык
На каком языковом явлении основан шуточный диалог на уроке? Прокомментируй его с лингвистической точки зрения. Учитель: Что ты вынесешь из этого урока? Ученик: У меня в столе мусор, я весь его вынесу
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Гость:
Похоже что это про прямой смысл
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