На каком языковом явлении основан шуточный диалог на уроке? Прокомментируй его с лингвистической точки зрения. Учитель: Что ты вынесешь из этого урока? Ученик: У меня в столе мусор, я весь его вынесу

Русский язык

На каком языковом явлении основан шуточный диалог на уроке? Прокомментируй его с лингвистической точки зрения. Учитель: Что ты вынесешь из этого урока? Ученик: У меня в столе мусор, я весь его вынесу

Автор: Гость