Для учащихся было куплено 90 билетов в театр. Билеты на места в партере составляли 60 процентов всех купленных билетов. Сколько билетов было куплено на месте в партере? помогите пожалуйста, решите о всеми действиями, если их ...

Математика

Для учащихся было куплено 90 билетов в театр. Билеты на места в партере составляли 60 процентов всех купленных билетов. Сколько билетов было куплено на месте в партере? помогите пожалуйста, решите о всеми действиями, если их несколько

Автор: Гость