Для учащихся было куплено 90 билетов в театр. Билеты на места в партере составляли 60 процентов всех купленных билетов. Сколько билетов было куплено на месте в партере? помогите пожалуйста, решите о всеми действиями, если их ...

Математика
Для учащихся было куплено 90 билетов в театр. Билеты на места в партере составляли 60 процентов всех купленных билетов. Сколько билетов было куплено на месте в партере? помогите пожалуйста, решите о всеми действиями, если их несколько
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Партер-60%от всех - 90б 60%=0,6 90·0,6=54(б) Ответ:54 билета.
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