Через две точки проведи 2 кривых и прямую. это как?
Математика
Через две точки проведи 2 кривых и прямую. это как?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 2 точки можно провести только одну прямую или кривую
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