У=4√х^2-16 помогите пожалуйста. Нужно найти область определения функции Заранее большое спасибо

Алгебра
У=4√х^2-16 помогите пожалуйста. Нужно найти область определения функции Заранее большое спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ х^2-16≥0 (х-4)(х+4)≥0 __±___-4____-____4__±___> от минус бесконечности до -4 объединение и от 4 до плюс бесконечности
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