У=4√х^2-16 помогите пожалуйста. Нужно найти область определения функции Заранее большое спасибо
Алгебра
У=4√х^2-16 помогите пожалуйста. Нужно найти область определения функции Заранее большое спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ х^2-16≥0 (х-4)(х+4)≥0 __±___-4____-____4__±___> от минус бесконечности до -4 объединение и от 4 до плюс бесконечности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На каком языковом явлении основан шуточный диалог на уроке? Прокомментируй его с лингвистической точки зрения. Учитель: Что ты вынесешь из этог...
Русский язык