Как понять лежит точка на графике или нет
Алгебра
Как понять лежит точка на графике или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она на оси ох будет или оу
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