Маша съела половину всех конфет и еще 1 а даша половину остатка и еще осталось 5 конфет. Сколько конфет съела маша

Математика

Маша съела половину всех конфет и еще 1 а даша половину остатка и еще осталось 5 конфет. Сколько конфет съела маша

Автор: Гость