Маша съела половину всех конфет и еще 1 а даша половину остатка и еще осталось 5 конфет. Сколько конфет съела маша

Математика
Маша съела половину всех конфет и еще 1 а даша половину остатка и еще осталось 5 конфет. Сколько конфет съела маша
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