Помогите прошу очень сильно. 963(3),971(1)
Алгебра
Помогите прошу очень сильно. 963(3),971(1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
963 ( 3 ) ( 2X^2 - 12X + 18 ) / 2X^2 - X - 15 ) = 1) 2X^2 - 12X + 18 = 2 * ( X^2 - 6X + 9 ) = 2 * ( X - 3 )*( X - 3 ) 2) 2X^2 - X - 15 = 2 * ( X - 3 )*( X + 2,5 ) D = 1 + 120 = 121 ; √ D = 11 X1 = ( 1 + 11 ) : 4 = 3 X2 = ( 1 - 11 ) : 4 = - 2,5 3) сокращаем числитель и знаменатель на 2 * ( X - 3 ) ОТВЕТ ( Х - 3 ) / ( Х + 2,5 ) 971 ( 1 ) 2X^4 + X^2 - 3 = 0 X^2 = a ; a > 0 2a^2 + a - 3 = 0 D = 1 + 24 = 25 ; √ D = 5 a1 = ( - 1 + 5 ) : 4 = 1 a2 = ( - 1 - 5 ) : 4 = - 1,5 ( < 0 ) X^2 = 1 X1 = 1 X2 = - 1 ОТВЕТ 1 ; - 1
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