Слова спор,спорить,спорный это все слова глаголы?

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Слова спор,спорить,спорный это все слова глаголы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спор- сущ. Спорить-гл. спорный- прил 
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