Слова спор,спорить,спорный это все слова глаголы?
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Слова спор,спорить,спорный это все слова глаголы?
Ответ(ы) на вопрос:
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Спор- сущ. Спорить-гл. спорный- прил
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