Помогите, прошу.романс сирень рахманинова " чувства композитора" кратко

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Чудесную музыку на стихи Екатерины Бекетовой - романс «Сирень» - создал Сергей Рахманинов. В свое время романс этот был очень популярен. И не случайно в 1958 году москвичи в знак признательности подарили американскому пианисту Вану Клиберну саженец белой сирени. За океаном сиреневый куст зацвел на могиле Рахманинова, напоминая о том, что на далекой Родине не забыли великого музыканта. В творчестве Рахманинова этот романс выделяется своей поэтичностью, возвышенностью и особой одухотворенностью. Мелодия его и проста, и напевна, а мысль, выраженная в романсе, вопреки содержанию стихов, положенных в основу, светла и жизнеутверждающа.