Анотация 3-6 предложений по сказке два клена

Гость: Гость:

Как во всех сказках- Баба-яга-злая,вредная,заставляет людей на себя работать,заколдовала двух мальчишек-Егора и Федора.до тех пор,пока она сама не похвалит их маму -Василису,которая должна будет работать на ягу. Василиса понимает,что Бабу-ягу надо хитростью взять,Василисе помогают Котофей Иванович, Медведь и Шарик,с которыми она ласкова, а её любят и растения, и животные , и все ей помогают. А Бабе-яге никто не помогает,она ведь и с Людоедом поругалась,а он мог ей помочь.Василиса не показывает яге вида,что догадывается ,о том,что яга сыновей в клёны превратила,что бы та еще худшей гадости не учинила. Старуха не любит добрых слов,она сама себя "гадючкой" называет.Добра от неё не жди; она еще и клёны срубить хотела,но ей помешали.Но,как любая сказка ,эта заканчивается хорошо, побеждают Василиса и её друзья.