Каким путем размножается медуза

Гость: Гость:

В течение шестисот миллионов лет они жили в глубинах океана. Суша и море – водораздел между двумя мирами – нашего и медуз. Сегодня эти обманчиво простые животные выходят из бездны в небывалых количествах. Их стаи могут задушить целые экосистемы и вытеснить все остальные формы жизни. У них нет ни крови, ни костей, ни мозга, но они наступают. Первыми почувствовали на себе их сокрушительную силу японцы, вот уже больше десяти лет прибрежные воды наводняют миллиарды гигантских медуз Номура.Исследователи из университета Хиросима попытались выяснить, как и почему медузы Намура наводнили собой все японские прибрежные воды. Для чего им пришлось изучить, как размножаются медузы. Сразу после рождения гигантская медуза выглядит вполне безобидно. Она похожа на снежинку неправильной формы. Но это не так. С самого рождения это хищник, пожирающий все, что проплывает мимо.Глобальное потепление только усилило размножение медуз. Воды возле китайского побережья давно уже стали мертвой зоной – здесь размножаются медузы Номура (.Nemopilema nomurai). Свой жизненный цикл медуза Номура начинает возле устья реки Янцзы. Здесь для ее размножения условия идеальны: содержание солей в воде низкое, а крупные популяции зоопланктона — хорошая кормовая база для деток медуз. Одна взрослая женская особь медузы Номура производит миллиарды яйцеклеток, и такое же количество сперматозоидов производит мужская особь. Оплодотворенные личинки — планулы, до поры до времени крепятся к морскому субстрату. Затем они развивается в полип, имеющих лишь маленькие щупальца для ловли проплывающего мимо зоопланктона.А дальше происходит вообще невероятная вещь: полипы начинают потихоньку перемещаться, оставляя при этом за собой след из клеточной ткани, которая развивается в новые полипы. По сути, продолжается размножение медуз. Такая популяция остается пассивной на протяжении нескольких лет, ожидая своего часа, пока не возникнут подходящие условия для дальнейшего развития. Когда же это случается, от полипов отпочковываются блюдцеобразные новорожденные крошечные медузы. И их может быть несколько миллиардов! Именно они, подхваченные течением, отправляются покорять океаны.Растут они очень быстро, так как жизненный цикл у них очень короткий, они за полгода уже достигают репродуктивного возраста. Помогает медузам в этом уникальный способ питания. В отличие от активно охотящихся медуз, эти используют другой способ. Их адаптация в процессе эволюции дала им неоспоримое преимущество. Зоопланктон, единственная пища молодых медуз Номура, есть везде.Хотя медузы Номура не способны активно плавать по вертикали, вверх-вниз они передвигаются свободно. Им остается только следовать за суточным передвижением зоопланктона. Когда Номуры, подхваченные течением плывут в толще воды, мелкий зоопланктон задевает раскинувшуюся сеть из щупальцев, заставляя крохотные ядовитые стрекательные клетки пронзать добычу. А сотни маленьких ртов, диаметром всего в 1 миллиметр, следом заглатывают все, что находится вокруг. При таком аппетите медуза набирает каждый день до 10% от своего начального веса.