95+(180+140):4*5= (300-194)-(236-158):2

Математика
95+(180+140):4*5= (300-194)-(236-158):2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180+140=220 220÷4=55 95+55=150 150×5=750 ; 300_194=106 236-158=78 78÷2=39 106+39=145
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