Решите уравнение полиииз: 3,45*(2,08-k)=6,21
Математика
Решите уравнение полиииз: 3,45*(2,08-k)=6,21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.176-3,45к=6,21 3,45к=7,176-6,21 3,45к=0,966 к=0,966÷3,45 к=0.28
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