Основоположниками классицизма в России считаются А.Д.Кантемир, В.К.Тредиаковский и _._._____.(???) кто третий?
Литература
Основоположниками классицизма в России считаются А.Д.Кантемир, В.К.Тредиаковский и _._._____.(???) кто третий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третьим был Михаил Васильевич Ломоносов
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