Основоположниками классицизма в России считаются А.Д.Кантемир, В.К.Тредиаковский и _._._____.(???) кто третий?

Литература

Основоположниками классицизма в России считаются А.Д.Кантемир, В.К.Тредиаковский и _._._____.(???) кто третий?

Автор: Гость