Основоположниками классицизма в России считаются А.Д.Кантемир, В.К.Тредиаковский и _._._____.(???) кто третий?

Литература
Основоположниками классицизма в России считаются А.Д.Кантемир, В.К.Тредиаковский и _._._____.(???) кто третий?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третьим был Михаил Васильевич Ломоносов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Каким путем размножается медуза
Ответить
Математика
X * на 5 метров = 525 метров в квадрате
Ответить
Математика
95+(180+140):4*5= (300-194)-(236-158):2
Ответить
Математика
Рысь съедает 600кг мяса за 6 часов а тигр в 2 раза быстрее за какое время они съедят э??о мясо вместе объясни решение
Ответить
Математика
Решите уравнение полиииз: 3,45*(2,08-k)=6,21
Ответить