Помогите прошу срочно!!!!!!
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Помогите прошу срочно!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.The weath. was really good. 2.There were a lot of people in the park. 3.Child. played in the pool. 4.
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