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Помогите пж 18-0,2(3x-70)=x
Химия
Помогите пж 18-0,2(3x-70)=x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-0.6х+14=х 0.6х+х=18+14 1.6х=32 х=20
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